a casa del commendator sputo

Una visita alla casa museo di via d'Azeglio permette di esplorare l'ambiente in cui Lucio Dalla ha vissuto e lavorato. La residenza, appartenuta al commendator Sputo, è aperta al pubblico e conserva oggetti e documenti legati alla carriera del cantautore. Entrare in questo spazio significa immergersi nell'atmosfera che ha ispirato molte delle sue composizioni.

Fra le esperienze più affascinanti per immergersi nell’universo di Lucio Dalla c’è certamente una visita nella casa museo, nonché studio dell’artista in via d’Azeglio. Da anni le stanze ricche di opere d’arte – che custodiscono il genus loci dell’artista scomparso nel 2012– sono aperte alla città e non solo, visto che sono molto apprezzate anche dai turisti, stranieri e non. Le visite sono organizzate da Bologna Welcome. Nel corso dell’esperienza ci si muove tra gli spazi della sua Casa in Via d’Azeglio dove l’artista ha vissuto e lavorato, scoprendone gli aneddoti più interessanti e le curiosità: il suo legame con la città, le amicizie e gli ospiti illustri, come le grandi canzoni sono state scritte e realizzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

