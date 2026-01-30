Calcio giovanile sputo e ombrellata a un presidente | il caso passa alla Procura federale

Durante una partita di calcio giovanile, sono accaduti episodi violenti che hanno portato alla denuncia. Un presidente è stato colpito con uno sputo e un ombrellata, arrivando a coinvolgere la Procura federale. La situazione ha sorpreso tutti, dimostrando che anche nel calcio dei più giovani, i nervi possono saltare.

L'episodio è successo durante la partita tra la società San Gottardo e il Fiume Veneto Bannia, valida per il campionato under 16 Alla faccia del terzo tempo. In una partita sono persino volati sputi e ombrelli, per non farsi mancare nulla. È avvenuto alla fine della partita della San Gottardo - Fiume Veneto Bannia. Un episodio che assume maggiore gravità dato che riguarda il campionato regionale Under 16. Se ormai è abitudine assistere a casi di violenza nelle sfide di prima squadra - dalla Seconda Categoria alla Serie A -, certi episodi non dovrebbero verificarsi nelle competizioni giovanili, che dovrebbero invece educare al rispetto e al fair play.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Calcio Giovanile Procura

Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di inibire il presidente dell'AIA, Zappi, per 13 mesi, accogliendo le richieste della Procura Federale.

Ultime notizie su Calcio Giovanile Procura

