Torna ’Di casa in casa’ Visite alle abitazioni dei grandi del passato

Prosegue anche a dicembre ’Di casa in casa’, l’iniziativa promossa da Associazione Nazionale Case della Memoria in occasione del suo ventennale. In Toscana, ma anche in Emilia Romagna e (per la prima volta) in Sicilia e in Piemonte, si possono scoprire le abitazioni dei personaggi illustri che hanno segnato cultura, arte e storia del nostro Paese, tra aperture straordinarie e percorsi guidati alla scoperta di abitazioni e vite di grandi protagonisti del passato. In Toscana, l’iniziativa è sostenuta da Fondazione CR Firenze nell’ambito del programma ’Memorie di cultura’. Orari e giorni cambiano da struttura a struttura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net