L' infettivologo Di Girolamo premiato per il racconto su intelligenza artificiale ed empatia umana

Arturo Di Girolamo, infettivologo della Asl Lanciano Vasto Chieti, ha vinto il secondo premio al concorso letterario “Roberto Stella” con il racconto “L'ultima notte di guardia”. La narrazione esplora il rapporto tra intelligenza artificiale ed empatia umana, affrontando una scena ambientata durante una notte di lavoro in ospedale. La vittoria arriva in un momento in cui il settore sanitario si confronta con nuove sfide tecnologiche e umane.

Il riconoscimento, nell'ambito del premio letterario Roberto Stella, è stato consegnato a Roma in occasione della sesta Giornata nazionale del personale sanitario Il riconoscimento è stato consegnato a Roma in occasione della sesta Giornata nazionale del personale sanitario. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro della salute, Orazio Schillaci, e il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. Il premio, promosso dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ricorda il primo medico italiano vittima del Covid-19. Di Girolamo, oggi coordinatore degli screening oncologici nel dipartimento di prevenzione, ma con una lunga esperienza clinica nelle malattie infettive e nel controllo delle infezioni correlate all’assistenza, affida alla narrazione letteraria una profonda riflessione sull’impatto della tecnologia in corsia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

