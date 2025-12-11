Proseguono gli Screening gratuiti al Maximall di Pontecagnano | dal 12 al 14 dicembre

Al Maximall di Pontecagnano continuano gli screening gratuiti, programmati dal 12 al 14 dicembre. Un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute, aperta a tutta la comunità. Durante il fine settimana, sarà possibile usufruire di servizi sanitari senza costi, contribuendo a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.

Con il secondo week-end programmato, dal 12 al 14 dicembre prossimo – dalle ore 09.00 alle ore 18.00, proseguono presso il centro commerciale "Maximall" di Pontecagnano-Faiano gli appuntamenti dell'Asl Salerno per gli screening gratuiti, nell'ambito delle iniziative per la prevenzione delle patologie oncologiche di Colon Retto, Cervice Uterina, Mammella. Anche in questi tre giorni sarà possibile effettuare i controlli previsti per la prevenzione dei tumori: Mammografia, PapHPV test e Screening colon-retto. Le fasce di popolazione interessate, per ogni test, sono le seguenti:?Cervice Uterina (Pap-Test): coinvolge le donne in età compresa tra i 25 e 64 anni?Screening Mammografico: coinvolge le donne in età compresa tra i 50 e 69 anni?Colon Retto: coinvolge donne e uomini in età compresa tra i 50 e 69 anni Il personale dell'Asl Salerno sarà a disposizione per effettuare i test previsti, e per fornire indicazioni ed informazioni utili.