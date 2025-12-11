Screening gratuiti al Maximall di Pontecagnano | al via il 2° week-end all' insegna della prevenzione

Al Maximall di Pontecagnano torna il secondo fine settimana dedicato alla prevenzione, con screening gratuiti organizzati dall’Asl Salerno. Dal 12 al 14 dicembre, dalle 9 alle 18, cittadini possono usufruire di controlli sanitari senza costi, continuando così le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione delle patologie presso il centro commerciale.

Continuano gli screening gratuiti al Maximall di Pontecagnano. Al via il secondo week-end della salute, dal 12 al 14 dicembre: dalle ore 9 alle ore 18, proseguono presso il centro commerciale gli appuntamenti dell’Asl Salerno, nell’ambito delle iniziative per la prevenzione delle patologie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

