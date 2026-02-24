Chi sono le Bambole di Pezza in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo?

Le Bambole di Pezza partecipano alla 76ª edizione del Festival di Sanremo perché vogliono portare musica autentica sul palco. La loro presenza deriva dalla volontà di raccontare storie di donne attraverso canzoni coinvolgenti e sincere. Queste cinque artiste, tutte al femminile, si distinguono per la loro energia e originalità. Il loro debutto sul palco dell’Ariston rappresenta un passo importante per la musica femminile italiana. La loro esibizione è attesa con grande curiosità.

Il gruppo musicale Bambole di Pezza è tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Calcando il palco dell’Ariston, queste cinque donne conquistano un primato: sono la prima formazione tutta al femminile nella storia del Festival. Tra palco e attivismo: oltre vent’anni di musica e sorellanza. Il gruppo pop-punk partecipa alla kermesse con il brano Resta con me, una canzone che celebra la forza dei legami e il coraggio di restare uniti anche nei momenti più difficili. Il brano, scritto in collaborazione con Nesli e definibile come una ballad rock, riflette il valore fondamentale del gruppo in una storia lunga oltre vent’anni: la sorellanza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

