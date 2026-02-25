Bambole di Pezza | l’intervista che conferma l’urgenza del femminismo

Ascoltare un’intervista rivolta a un gruppo musicale platealmente femminista in cui viene ribadito, anche con tono stizzito, che il femminismo non serve a niente, che sapore ha? Amaro, potremmo dire. Ed è la risposta più quotata non solo dalle Bambole di Pezza, ma da chiunque fosse presente in sala stampa. Il tono del giornalista, evidentemente disposto ad accettare solo una conferma del proprio pregiudizio, si è alterato. Pur sostenendo di non voler essere polemico, ha finito per esserlo, scontrandosi con la calma delle intervistate. Lo hanno ribadito loro e lo sottoscriviamo noi: questa intervista dimostra quanto il femminismo sia ancora necessario. Ma cos’è emerso, nello specifico, da questo incontro? Nell’intervista le Bambole di pezza lo ribadiscono: “vogliamo semplicemente la parità”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche:

Polemica tra un giornalista e la band Bambole di Pezza sul femminismo: “Noi non vogliamo potere in casa, ma ovunque”

Sanremo, Bambole di Pezza: «Siamo al Festival per un regolamento karmico». L’intervista

Temi più discussi: Sanremo 2026: sul palco dell’Ariston arrivano le Bambole di Pezza; Resta con me delle Bambole di pezza, il significato del testo a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Bambole di Pezza con Resta con me. Il testo e la recensione della canzone; Bambole di Pezza in gara a Sanremo 2026 con Resta con me: testo e significato del brano.

Ascolta, compra, mangia, caga, lavora, divertiti poco, lamentati tanto, ma dietro un telefono…: le Bambole di Pezza a Sanremo 2026Ascolta, compra, mangia, caga, lavora, divertiti poco, lamentati tanto, ma dietro un telefono non in piazza, mi raccomando. Le Bambole di pezza sono sul ... ilfattoquotidiano.it

Polemica tra un giornalista e la band Bambole di Pezza sul femminismo: Noi non vogliamo potere in casa, ma ovunqueDurante una conferenza stampa pomeridiana la band Bambole di Pezza risponde alla polemica sollevata da un giornalista, secondo cui non si può parlare ... fanpage.it

( @andrea.laffranchi ) Bambole di pezza: «Il nostro rock femminista, e non bisogna avere paura della parola. Un tatuaggio con la faccia di Carlo Conti» Guarda l’intervista completa su Corriere.it Si ringrazia @azimut_yachts - facebook.com facebook

Bambole di pezza: "Il nostro rock femminista Il tatuaggio con Carlo Conti" x.com