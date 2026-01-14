Una serata al Nest con The Jackal

Domenica 18 gennaio alle ore 18, The Jackal saranno ospiti del format “Una serata al Nest con...”. Questa iniziativa, ormai consolidata nella stagione, invita artisti di rilievo a condividere momenti di confronto e approfondimento. Un’occasione per conoscere meglio il lavoro e il percorso di professionisti riconosciuti nel settore, in un ambiente intimo e informale.

Il 18 gennaio ore 18 i The Jackal saranno protagonisti del nostro format più atteso: “Una serata al Nest con”. Attraverso racconti, aneddoti, storie e le domande dei #GiovaniO’Nest, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Ciro Priello smetteranno i panni dell’attore, per facebook

