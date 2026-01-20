La fiaba nera di Federica Rosellini | Il mio assolo di musica e parole per raccontare il peggio del mondo

Sembra una fiaba. Nerissima. Ma appena con l’unghia gratti via la patina di dolcezza, ecco che emerge un feroce frammento di verità. Nella Russia confusa e poverissima di fine anni 90. Dove anche la famiglia del piccolo Ivan non se la passa bene. Meglio andarsene. Meglio crescere con i randagi. Come si racconta in “Ivan e i cani“, progetto di Federica Rosellini dal testo di Hattie Naylor, da oggi al 25 gennaio all’ Elfo Puccini per Nuove Storie. Un assolo. Di parole e di suoni. L’elettronica ad intrecciarsi con registrazioni, nenie, melodie. Orizzonte ibrido per l’attrice veneta. Ancora una volta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La bella stagione: Federica Rosellini in “Ivan e i cani” tra teatro e musica elettronicaDomenica 18 gennaio, Riccione Teatro propone “Ivan e i cani”, uno spettacolo di Hattie Naylor inserito nella rassegna “La bella stagione”.

