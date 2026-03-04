70mila italiani a rischio Guerra in Iran connazionali bloccati all’estero | cosa succede

Circa 70.000 italiani si trovano attualmente all'estero e rischiano di rimanere bloccati a causa della guerra in Iran. La situazione coinvolge cittadini italiani in diverse aree del mondo, mentre le autorità europee aumentano la presenza militare nel Mediterraneo orientale senza annunci ufficiali. La crisi ha portato molte persone a dover affrontare difficoltà nel rientrare in patria.

L’Europa si muove con discrezione, evitando proclami ufficiali ma rafforzando la propria presenza militare nel Mediterraneo orientale. Mentre il confronto tra Iran e Israele continua ad alimentare tensioni e timori di un allargamento del conflitto, Bruxelles non ha formalmente attivato lo “scudo” previsto dall’articolo 42.7 dei Trattati Ue. Eppure, nei fatti, Cipro si ritrova già sotto una protezione rafforzata. A muoversi per prime sono state Grecia, Francia e Regno Unito. Londra, che mantiene basi sovrane sull’isola, ha inviato elicotteri anti-drone e la nave militare Dragon della Royal Navy. Parigi si prepara a schierare la fregata Languedoc, mentre Atene ha dispiegato una nave e due F-16, rafforzando al contempo la propria difesa nell’Egeo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Guerra in Iran: quasi 20 mila gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo, trasferiti dall’Oman i primi 127. Nella regione sono in totale 70mila i connazionaliDai 200 studenti minorenni italiani bloccati a Dubai, ai 573 connazionali a bordo della Msc Euribia ferma al porto della capitale degli Emirati.

Iran, Tajani al Senato: “Oltre 70mila italiani nell’area, crisi a rischio espansione, potrebbe durare settimane”ABBONATI A DAYITALIANEWS La presenza italiana tra Golfo, Israele e Iran Nel corso dell’informativa al Senato, il vicepremier e ministro degli Esteri...

Guerra Usa-Iran, Europa in allerta: scudo militare su Cipro, 70mila italiani nell’area a rischio e navi da guerra verso il Golfo. Trasporti nel caos, rischio escalationL’Europa si muove, ma senza dichiararlo apertamente. E intanto il conflitto tra Iran e Israele alza la temperatura nel Mediterraneo orientale. Lo scudo ... leggo.it

Guerra Iran, italiani in Medio Oriente. Primo volo charter in arrivo a FiumicinoÈ in arrivo il primo volo organizzato da Mascate per il rientro degli italiani bloccati nel Golfo. Domani partirà anche un charter speciale da Abu Dhabi a Milano per circa 200 studenti minorenni. Ment ... tg24.sky.it

Benzina e diesel, la guerra in Iran fa volare i prezzi: cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni Il conflitto spinge il petrolio sopra gli 82 dollari al barile e fa balzare i prodotti raffinati. Timori per lo Stretto di Hormuz, snodo chiave per il gasolio importato in Ita facebook

Le prime vittime americane della guerra contro l’Iran x.com