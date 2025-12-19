Protezione civile appello di Pazzi | Da 70 volontari siamo scesi a 56

Il gruppo comunale di protezione civile di Porto San Giorgio ha concluso l’anno con la tradizionale assemblea, durante la quale il presidente Pazzi ha lanciato un appello: “Da 70 volontari siamo scesi a 56”. Un momento di riflessione e impegno per il futuro, con la presenza delle autorità cittadine a testimoniare l’importanza della tutela e della sicurezza della comunità.

Il gruppo comunale di protezione civile di Porto San Giorgio ha tenuto la rituale assemblea di fine anno, alla quale sono intervenuti il sindaco Vesprini, il presidente del Consiglio comunale Bragagnolo e gli assessori Lanciotti, Marcattili e Tombolini. Il coordinatore Luciano Pazzi ha passato in rassegna i tanti interventi effettuati nel 2025 per un totale di 3740 ore di servizio svolte in 145 operazioni. Secondo Pazzi però il dato preoccupante è la disaffezione verso il mondo del volontariato, si registra infatti, un calo delle iscrizioni. "Siamo passati dai 70 volontari del 2023 agli attuali 56.

