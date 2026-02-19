Nella partita tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano, Trieste ha subito molte difficoltà nel controllare i rimbalzi, causando una perdita di punti preziosi. I giocatori friulani hanno faticato a contenere l’attacco avversario, soprattutto sotto canestro, dove Milano ha dominato con più aggressività. La squadra di casa ha mostrato qualche miglioramento, ma ha ancora problemi a mantenere la concentrazione nei momenti decisivi. La partita si è conclusa con il risultato che favorisce gli ospiti, lasciando Trieste con molte cose da sistemare.

La sfida di quarti di finale tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano evidenzia le dinamiche chiave della partita: difficoltà nel controllo dei rimbalzi, gestione degli spazi offensivi e risposta difensiva individuale. L'esito è stato influenzato dall'impegno di ciascun giocatore in campo e dalla capacità di restare competitivi nei momenti cruciali del match. valutazione 5. ha faticato a gestire le marcature serrate di bolmaro e shields; in difesa l'impegno sul tagliafuori è stato spesso inadeguato e di conseguenza sono emersi troppi turnover che hanno smorzato i lampi offensivi nel secondo tempo.

© Mondosport24.com - Pallacanestro Trieste - Olimpia Milano: le pagelle dei giocatori friulani

Pagelle EA7 Olimpia Milano dopo la sfida con Pallacanestro TriesteL’incontro tra EA7 Olimpia Milano e Pallacanestro Trieste si è concluso con una vittoria sofferta per i milanesi, che hanno sofferto fino all’ultimo secondo.

Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste: analisi della sfida e previsioniL’Olimpia Milano ha battuto la Pallacanestro Trieste ieri sera, causando una grande delusione tra i tifosi triestini.

