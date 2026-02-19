Pallacanestro Trieste - Olimpia Milano | le pagelle dei giocatori friulani
Nella partita tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano, Trieste ha subito molte difficoltà nel controllare i rimbalzi, causando una perdita di punti preziosi. I giocatori friulani hanno faticato a contenere l’attacco avversario, soprattutto sotto canestro, dove Milano ha dominato con più aggressività. La squadra di casa ha mostrato qualche miglioramento, ma ha ancora problemi a mantenere la concentrazione nei momenti decisivi. La partita si è conclusa con il risultato che favorisce gli ospiti, lasciando Trieste con molte cose da sistemare.
La sfida di quarti di finale tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano evidenzia le dinamiche chiave della partita: difficoltà nel controllo dei rimbalzi, gestione degli spazi offensivi e risposta difensiva individuale. L’esito è stato influenzato dall’impegno di ciascun giocatore in campo e dalla capacità di restare competitivi nei momenti cruciali del match. valutazione 5. ha faticato a gestire le marcature serrate di bolmaro e shields; in difesa l’impegno sul tagliafuori è stato spesso inadeguato e di conseguenza sono emersi troppi turnover che hanno smorzato i lampi offensivi nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Pagelle EA7 Olimpia Milano dopo la sfida con Pallacanestro TriesteL’incontro tra EA7 Olimpia Milano e Pallacanestro Trieste si è concluso con una vittoria sofferta per i milanesi, che hanno sofferto fino all’ultimo secondo.
Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste: analisi della sfida e previsioniL’Olimpia Milano ha battuto la Pallacanestro Trieste ieri sera, causando una grande delusione tra i tifosi triestini.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpia Milano - Pallacanestro Trieste, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight; Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste | La presentazione e il pronostico di Sportando; La Pallacanestro Trieste sfida l’Olimpia Milano; Coppa Italia, la preview di Olimpia Milano-Trieste.
Olimpia Milano vs Pallacanestro Trieste, diretta 4Q 73-66 2'4Q: subito Trieste da 2 punti e la tripla di Brooks 71-66, arriva il quarto fallo per Toscano. Brooks subisce un fallo per tre liberi 2/3 73-66 dopo 2' di gioco 3Q 68-64: Nebo 2/2 ... pianetabasket.com
I regali di Trieste lanciano l'Olimpia in semifinale: 94-86I biancorossi, avanti all'intervallo dopo un avaro primo quarto, pagano l'espulsione di Brown e i troppi rimbalzi concessi a Milano in attacco ... rainews.it
LE SCELTE DI PEPPE POETA Ufficiali i 12 dell'Olimpia Milano in campo nel quarto di finale con Trieste. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/olimpia-milano-vs-pallacanestro-trieste-diretta-i-12-di-poeta-354688 facebook
VERSO LA COPPA ITALIA La Pallacanestro Trieste 2004 non è legata alla Pallacanestro Trieste che giocò in Serie A dal 1975/76 al 2003/04 che a sua volta non era collegata alla Ginnastica Triestina che vinse anche tre scudetti (1930, 1932 e 1934). Sul pi x.com