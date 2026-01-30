Vi spieghiamo l' algoritmo che svela fratture e tumori dei friulani

Al presidio ospedaliero di San Daniele-Tolmezzo l’intelligenza artificiale aiuta i medici a scoprire fratture e tumori nei pazienti friulani. I raggi X continuano a essere strumenti classici, ma ora l’algoritmo analizza le immagini in modo più rapido e preciso. In questo modo, i sanitari possono intervenire prima e migliorare le diagnosi. La novità ha già dimostrato di funzionare bene e promette di cambiare il modo di curare i pazienti nella zona.

Ecco come l’intelligenza artificiale sta cambiando la sanità friulana, tra supporto clinico e diagnosi precoci (senza rubare il mestiere ai medici) I raggi X non sono diventati improvvisamente strumento da museo. Ma nel presidio ospedaliero San Daniele-Tolmezzo, per la diagnosi delle fratture, la IA è già un alleato di sanitari e pazienti. Serve a perfezionare le performance degli operatori nell’interpretazione degli esami radiologici, a prevenire le diagnosi errate, ad accelerare le risposte. Solo il primo passo, fa sapere il direttore sanitario di AsuFc David Turello, di un percorso che, inevitabilmente, rivoluzionerà la sanità anche sul nostro territorio.🔗 Leggi su Udinetoday.it

