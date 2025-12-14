autovelox ancora nel mirino due multe annullate dai giudici

L'autovelox lungo la statale Adriatica di Cesenatico continua a suscitare contestazioni. I giudici hanno recentemente annullato due multe per superamento del limite di velocità, evidenziando che l'apparecchiatura non è omologata ma solo autorizzata. Questa situazione alimenta il dibattito sulla validità e l'affidabilità degli strumenti di rilevamento della velocità utilizzati dal Comune.

L’autovelox posto lungo la statale Adriatica continua ad essere nel mirino dei contestatori e al Comune di Cesenatico continuano ad arrivare le decisioni dei giudici che annullano le contravvenzioni per superamento del limite di velocità accertato in quanto l’apparecchiatura non è omologata, ma solo autorizzata. L’ultima sentenza è del 1° dicembre scorso, ma è stata depositata qualche giorno dopo, A pronunciarla è stata la giudice di pace Milena Laghi, che ha accolto il ricorso presentato da un’automobilista di 58 anni contro la decisione della Prefettura che aveva respinto il suo ricorso e ha quindi annullato la contravvenzione. Ilrestodelcarlino.it

