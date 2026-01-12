Punta un euro al 10eLotto e centra un 9 da 20mila euro

Un giocatore di Maddaloni ha vinto 20.000 euro al 10eLotto con una puntata di un euro. La vincita è arrivata grazie a un 9 in modalità frequente, giocato presso una ricevitoria di via Carmignano. Questa combinazione ha permesso al cliente di ottenere un importante risultato con una giocata semplice, evidenziando ancora una volta come anche una singola cifra possa cambiare la giornata.

Con una giocata di un euro se ne porta a casa 20mila. Succede a Maddaloni, in una ricevitoria di via Carmignano, dove un fortunato giocatore ha incassato una vincita grazie a un 9 in modalità frequente al 10eLotto.Come riferito da Agimeg, nell'ultimo week end in Campania, tra Lotto e 10eLotto.

