Iran Hegseth | Non abbiamo avviato questa guerra ma con Trump la finiamo

Un rappresentante statunitense ha dichiarato che l’Iran ha condotto una lunga serie di attacchi contro gli Stati Uniti negli ultimi 47 anni, coinvolgendo operazioni a Beirut, nel Golfo, in Afghanistan e contro le navi e le ambasciate americane. Ha anche affermato che gli Stati Uniti non hanno iniziato questa guerra, ma che con l’amministrazione Trump ci si può aspettare una svolta.

“Per 47 anni il regime iraniano ha portato avanti una guerra unilaterale contro l’America, mai dichiarata apertamente ma con attacchi a Beirut, alle nostre navi, alle nostre ambasciate, in Afghanistan”. Lo ha detto il segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth, in un punto stampa sull’operazione militare in Iran. “Non abbiamo avviato noi questa guerra ma con Trump la stiamo concludendo“, ha aggiunto, “ci è voluto un presidente come Trump per mettere un punto a questa guerra portata avanti da 47 anni”. Salvini su congedo parentale paritario: "Bocciatura? Non conosco adeguatamente il tema " New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

