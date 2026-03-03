Ztl Assoturismo contro il ticket per le auto elettriche | Il Campidoglio prende in giro chi ha investito
Dal 1° luglio, le auto elettriche saranno soggette a pagamento per entrare nel centro storico di Roma, secondo quanto stabilito dal Comune. Assoturismo critica questa decisione, affermando che si penalizza il commercio locale e il settore del Made in Italy. La questione riguarda l’introduzione di un ticket anche per i veicoli a zero emissioni, che prima erano esenti.
Dal 1° luglio anche le elettriche pagheranno per entrare nel centro storico di Roma. Assoturismo attacca l'amministrazione: "Così si penalizza commercio e Made in Italy".
Roma, sì al ticket di accesso alla ztl per le auto elettriche: al via dal 1° luglio(Adnkronos) – Via libera al ticket di accesso alla Ztl per le auto elettriche a partire dal 1° luglio a Roma.
Ztl, in arrivo una class action contro il canone di 1.000 euro per l'accesso delle auto elettricheUna class action per impugnare, una volta che sarà approvata, la delibera che sancirà l’introduzione di un canone annuo di 1.000 euro per le auto elettriche che vogliono accedere nelle ztl di Roma. romatoday.it