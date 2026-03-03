Ztl Assoturismo contro il ticket per le auto elettriche | Il Campidoglio prende in giro chi ha investito

Dal 1° luglio, le auto elettriche saranno soggette a pagamento per entrare nel centro storico di Roma, secondo quanto stabilito dal Comune. Assoturismo critica questa decisione, affermando che si penalizza il commercio locale e il settore del Made in Italy. La questione riguarda l’introduzione di un ticket anche per i veicoli a zero emissioni, che prima erano esenti.