Luciano Cannito difende il bambino che ha lasciato la danza dopo gli insulti | Cretino e sfigato chi prende in giro
A Ischia un bambino ha abbandonato le lezioni di danza classica dopo essere stato preso in giro dai compagni. Luciano Cannito si è schierato contro gli insulti, definendo i bulli “cretini, ignoranti, patetici e sfigati” che criticano chi cerca di seguire i propri sogni. La sua presa di posizione ha fatto discutere e ha riacceso il dibattito sulla violenza tra giovani.
A Ischia un bambino si è ritirato dalle lezioni di danza classica perché preso in giro dai compagni. Luciano Cannito tuona: "Cretini, ignoranti, patetici e sfigati che attaccano le persone che realizzano i propri sogni".🔗 Leggi su Fanpage.it
Luciano Cannito, al piccolo Luca: «Il mio consiglio è di andare avanti: segui i tuoi sogni»«Danza e porta avanti il tuo sogno, sii libero e supera questi tabù». È questo l’unico consiglio che il maestro Luciano Cannito, oggi presidente del ... ilmattino.it
Saranno Famosi, a Roma il musical firmato da Luciano CannitoFenomeno televisivo tra i più amati dal pubblico ma anche film cult e musical di successo internazionale. ''Saranno Famosi - Fame, the Broadway musical'', il racconto della vita e dei sogni degli ... ansa.it
Grazie Maestro Luciano Mattia Cannito . Un messaggio che dovrebbero farlo tanti Maestri e Ballerini importanti perché venga percepito da tanti ragazzi che studiano danza e vengono giornalmente bullizzati .., W l’arte.. w la Danza e soprattutto W l’ ESSE - facebook.com facebook
