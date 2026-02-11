Luciano Cannito difende il bambino che ha lasciato la danza dopo gli insulti | Cretino e sfigato chi prende in giro

A Ischia un bambino ha abbandonato le lezioni di danza classica dopo essere stato preso in giro dai compagni. Luciano Cannito si è schierato contro gli insulti, definendo i bulli “cretini, ignoranti, patetici e sfigati” che criticano chi cerca di seguire i propri sogni. La sua presa di posizione ha fatto discutere e ha riacceso il dibattito sulla violenza tra giovani.

