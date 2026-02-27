Roma sì al ticket di accesso alla ztl per le auto elettriche | al via dal 1° luglio

A Roma, dal primo luglio entrerà in vigore il nuovo sistema di accesso alla Ztl per le auto elettriche, che dovranno pagare un ticket specifico. La decisione è stata adottata dall’amministrazione comunale e riguarda tutti i veicoli a zero emissioni che vogliono entrare nelle zone a traffico limitato della città. La misura si applica a partire dalla data stabilita e coinvolge i conducenti di auto elettriche.

(Adnkronos) – Via libera al ticket di accesso alla Ztl per le auto elettriche a partire dal 1° luglio a Roma. La giunta di Roma Capitale ha infatti approvato l'introduzione del permesso annuale a pagamento per l'accesso negli orari di funzionamento della Zona a traffico limitato del centro storico e delle altre Ztl dei veicoli. Ztl centro di Roma, stop al libero accesso delle elettriche: pass da 1.000 euro l'annoRoma, 12 febbraio 2026 – L'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha firmato due provvedimenti di indirizzo che saranno poi sottoposti all'esame... Ztl Roma, stretta sulle auto elettriche: pass da 1.000 euro all'anno per l'accesso nel centroStop all'ingresso gratuito per le auto elettriche nella Ztl Centro Storico di Roma: l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio... Roma, sì al ticket di accesso alla ztl per le auto elettriche: al via dal 1° luglioLa misura approvata dalla Giunta supera l'attuale regime di accesso gratuito per tutte le auto elettriche: quanto costerà, quali sono le eccezioni ...