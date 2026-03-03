Zootropolis 2 | Disney+ svela la data di uscita in streaming

Da prossima settimana, gli utenti di Disney+ potranno guardare Zootropolis 2, il film d’animazione che continua le avventure di Judy e Nick. La piattaforma ha annunciato la data di uscita in streaming, rendendo disponibile il film per tutti gli abbonati. La pellicola sarà accessibile senza bisogno di noleggio o acquisto separato.

Gli utenti della piattaforma di streaming, dalla prossima settimana, potranno immergersi nell'avventuroso e divertente mondo di Judy e Nick. Il film campione di incassi Zootropolis 2, che ha persino battuto i record stabiliti da Frozen, sta per arrivare in streaming su Disney+. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato che il lungometraggio animato sarà disponibile dall'11 marzo. Il film, candidato anche agli Academy Award, è il quinto titolo dei Walt Disney Animation Studios a superare il miliardo di dollari nel mondo: un traguardo storico nella lunga tradizione dello studio. A questo successo si aggiunge un grandissimo consenso di pubblico e critica, tra cui un punteggio del 96% Verified Hot Audience su Rotten Tomatoes e una valutazione A al CinemaScore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

