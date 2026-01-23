Star Wars | Maul – Shadow Lord il nuovo trailer svela la data di uscita su Disney+

Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata Lucasfilm Animation, debutterà il 6 aprile su Disney+, con 2 episodi disponibili ogni settimana. Gli ultimi 2 episodi debutteranno il 4 maggio, in occasione della festa di Star Wars per eccellenza, lo Star Wars Day. Ambientata dopo gli eventi di Star Wars: The Clone Wars, l’avventura mostra Maul che trama per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta fuori dal controllo dell’Impero. Lì incrocia il cammino di un giovane Padawan Jedi disilluso, che potrebbe diventare l’apprendista che sta cercando a sostegno della sua implacabile ricerca di vendetta. 🔗 Leggi su Game-experience.it

