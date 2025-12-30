TRON | Ares Disney+ svela la data di uscita del film in streaming

Il progetto sci-fi con star Jared Leto sarà disponibile tra pochi giorni sulla piattaforma, ecco il teaser condiviso online. Il 2026 per gli appassionati di cinema inizierà con nuovi arrivi nelle sale e sulle piattaforme di streaming, tra cui TRON: Ares, il film con star Jared Leto, di cui Disney+ ha annunciato la data di uscita: l'appuntamento per i fan della saga sci-fi è stato fissato al 7 gennaio. Online, per celebrare l'annuncio, sono stati condivisi anche un poster e un teaser inediti, che riportano i fan al centro dello scontro tra intelligenza artificiale e umanità. L'arrivo su Disney+ in versione IMAX Enhanced Il film è stato diretto da Joachim Rønning e porta sugli schermi un nuovo mondo, particolarmente . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

