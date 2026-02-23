Capodanno cinese a Firenze il 1 marzo la Festa delle Lanterne al piazzale Michelangelo

Il Capodanno cinese si celebra a Firenze con la Festa delle Lanterne, prevista per il 1 marzo al piazzale Michelangelo. La manifestazione nasce per onorare l’Anno del Cavallo, simbolo di forza e prosperità secondo la tradizione cinese. Centinaia di persone parteciperanno alla serata, ammirando le lanterne colorate che riempiranno il cielo. La festa si anima con musica, balli e momenti di condivisione, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Domenica 1 marzo il piazzale Michelangelo ospiterà la terza edizione della Festa delle Lanterne, appuntamento dedicato all'Anno del Cavallo, simbolo di energia, vitalità e successo nella tradizione cinese. Dopo le circa 5mila presenze registrate nel 2025, gli organizzatori puntano a raddoppiare e raggiungere quota 10mila partecipanti. La manifestazione, in programma dalle 14 alle 18, prenderà il via con le tradizionali danze del leone e del drago, seguite da spettacoli e sfilate che trasformeranno il piazzale in un palcoscenico di musiche, costumi e coreografie ispirate alla cultura cinese.