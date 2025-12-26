Centinaia di greci e turisti si sono riuniti venerdì davanti al municipio di Atene per esprimere un desiderio e liberare lanterne di carta nel cielo notturno per la Notte dei Desideri. La folla adunata in piazza Kotzia ha lanciato quasi 3.000 lanterne, ha fatto sapere il sindaco della città Haris Doukas. In Grecia, il mese dei desideri si concentra soprattutto a dicembre e gennaio, con tradizioni legate a San Basilio, che si celebra il primo di gennaio, e che porta i regali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atene, centinaia di persone liberano lanterne di carta per la 'Notte dei Desideri'

