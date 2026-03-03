Zelensky sfida Putin e prolunga la guerra in Ucraina | Il Donbass non si cede Da Kiev un secco No allo scambio di territori mentre prosegue lo stallo sulle garanzie di sicurezza

Il presidente ucraino ha dichiarato che il Donbass non si cede e ha respinto la proposta di Mosca di un ritiro totale delle truppe dall'est del paese. Da Kiev arriva un netto no allo scambio di territori mentre le trattative sulle garanzie di sicurezza sono ancora in stallo. La posizione di Zelensky mantiene inalterato lo stato di tensione e prosegue la guerra in Ucraina.

La pace in Ucraina può attendere. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alza il muro e respinge la richiesta di Mosca di un ritiro integrale delle truppe dall'est, consentendo l'annessione delle regioni invase. "Non lascerò mai il Donbass e i 200mila ucraini che lo abitano", dice in un'intervista il leader di Kiev al Corriere della Sera. Parole che non hanno il suono della diplomazia, ma che costituiscono quella che per Zelensky è una linea rossa in questo conflitto che va avanti ormai da cinque anni. Peccato che questa posizione, dal suo punto di vista più che comprensibile, rende letteralmente impossibile un negoziato con Vladimir Putin che, al contrario, non vuole rinunciare a quei territori faticosamente – e soltanto parzialmente – conquistati.