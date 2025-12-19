Guerra in Ucraina Putin sfida il Piano Trump | stop solo se Kiev cede i territori annessi
«La palla è nel campo» dell’ Ucraina e dei suoi alleati europei per negoziare la fine della guerra, sostiene Vladimir Putin che nella sua tradizionale maratona-tv ha, però, rilanciato le condizioni massimaliste poste già l’anno scorso. Il rifiuto implicito del Piano Trump e l’attacco a Europa e Nato Le proposte di Putin sono molto più dure dei 28 punti contenuti nel Piano Trump e che ufficialmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Putin: "La guerra finisce solo se Kiev si ritira dai territori occupati. Pronti a discutere il piano Usa"
Leggi anche: Russia-Ucraina, Putin: "Attaccare l'Europa? È ridicolo, Ue continua ostilità solo per rubare soldi; stop guerra se Kiev lascia Donbass" - VIDEO
Guerra Ucraina, Zelensky sfida gli Usa sul Donbass: «Sui territori deve votare il popolo»; Ucraina, il piano di Zelensky sfida Trump. Russia: Kiev fa il dito medio a Usa; Putin alza il tiro sull’Europa: pace o forza in Ucraina; Asset russi congelati, Salvini: Ue scherza col fuoco e Mosca annuncia ritorsioni | Zelensky: Ci sono possibilità per la pace.
Guerra in Ucraina, Putin sfida il Piano Trump: stop solo se Kiev cede i territori annessi - «La palla è nel campo» dell’Ucraina e dei suoi alleati europei per negoziare la fine della guerra, sostiene Vladimir Putin che nella sua tradizionale maratona- gazzettadelsud.it
Macron vuole riaprire il dialogo con Putin (che parla solo con gli Usa) - Il capo dell'Eliseo, come molti leader europei, ha svolto un ruolo di osservatore nelle trattative portate avanti dagli Stati Uniti con la Russia, riscontrando il basso livello di fiducia che l'ammini ... europa.today.it
Vladimir Putin: "L'Ucraina arretra, ma non vuole risolverla con mezzi pacifici. Fallita la rapina dell'Ue sugli asset russi" - Conferenza di fine anno per il presidente russo che non vede attualmente alcuna volontà da parte di Kiev di discutere la questione territoriale e ... huffingtonpost.it
Guerra Ucraina-Russia, le news. Mosca: “Dopo l’accordo Von der Leyen e Merz dovrebbero dimettersi” x.com
Daniele Capezzone. . Usa, Russia e Ue: sulla guerra in Ucraina c’è poco da essere ottimisti. Vi spiego perché. #ReStart - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.