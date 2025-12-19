«La palla è nel campo» dell’ Ucraina e dei suoi alleati europei per negoziare la fine della guerra, sostiene Vladimir Putin che nella sua tradizionale maratona-tv ha, però, rilanciato le condizioni massimaliste poste già l’anno scorso. Il rifiuto implicito del Piano Trump e l’attacco a Europa e Nato Le proposte di Putin sono molto più dure dei 28 punti contenuti nel Piano Trump e che ufficialmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Ucraina, Putin sfida il Piano Trump: stop solo se Kiev cede i territori annessi

Leggi anche: Putin: "La guerra finisce solo se Kiev si ritira dai territori occupati. Pronti a discutere il piano Usa"

Leggi anche: Russia-Ucraina, Putin: "Attaccare l'Europa? È ridicolo, Ue continua ostilità solo per rubare soldi; stop guerra se Kiev lascia Donbass" - VIDEO

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Guerra Ucraina, Zelensky sfida gli Usa sul Donbass: «Sui territori deve votare il popolo»; Ucraina, il piano di Zelensky sfida Trump. Russia: Kiev fa il dito medio a Usa; Putin alza il tiro sull’Europa: pace o forza in Ucraina; Asset russi congelati, Salvini: Ue scherza col fuoco e Mosca annuncia ritorsioni | Zelensky: Ci sono possibilità per la pace.

Guerra in Ucraina, Putin sfida il Piano Trump: stop solo se Kiev cede i territori annessi - «La palla è nel campo» dell’Ucraina e dei suoi alleati europei per negoziare la fine della guerra, sostiene Vladimir Putin che nella sua tradizionale maratona- gazzettadelsud.it