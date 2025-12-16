Ucraina ancora stallo sui territori Zelensky insiste | serve un referendum | Ma Mosca non cede E su Trump | Non ha sentito Putin
La situazione in Ucraina rimane bloccata, con Zelensky che insiste sulla necessità di un referendum per decidere il futuro dei territori occupati, mentre Mosca mantiene la sua posizione. Intanto, sui rapporti con Trump, si evidenziano le dichiarazioni riguardo alle conversazioni con Putin, evidenziando le tensioni e le precondizioni che caratterizzano il contesto attuale.
La precondizione del piano dei Volenterosi è il cessate il fuoco. Zelensky ricorda che per rinunciare alle aree occupate gli ucraini devono votare espressamente «sì». Xml2.corriere.it
Zelensky: Pronto a dimettermi se serve alla pace in Ucraina
Ucraina, sui territori è stallo. Dubbi sulla zona franca. Zelensky insiste: serve un referendum - Zelensky ricorda che per rinunciare alle aree occupate gli ucraini devono votare espressamente «sì» ... msn.com
Guerra Ucraina, Zelensky: «Kiev non riconoscerà il Donbass come territorio russo». Drone russo contro grattacielo a Zaporizhzhia - Un drone russo ha colpito nella notte un grattacielo a Zaporizhzhia, causando un incendio. leggo.it
Stallo nei negoziati sull’Ucraina con la Russia che rivendica il Donbass. Nei prossimi giorni confronto tra leader europei e inviato Usa sul congelamento dei beni russi, mentre si continua a combattere Nell’incontro a Berlino anche la Meloni che invoca pruden - facebook.com facebook
#TG2000 - Maggioranza divisa su #Kiev. Stallo sulla #Manovra #10dicembre #Meloni #Crosetto #Tajani #Politica #Governo #Trump #Putin #Ucraina #Zelensky #pace #Pokrovsk #Donbass #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 @tg2000it x.com
