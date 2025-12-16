Ucraina ancora stallo sui territori Zelensky insiste | serve un referendum | Ma Mosca non cede E su Trump | Non ha sentito Putin

Zazoom 16 dic 2025

La situazione in Ucraina rimane bloccata, con Zelensky che insiste sulla necessità di un referendum per decidere il futuro dei territori occupati, mentre Mosca mantiene la sua posizione. Intanto, sui rapporti con Trump, si evidenziano le dichiarazioni riguardo alle conversazioni con Putin, evidenziando le tensioni e le precondizioni che caratterizzano il contesto attuale.

La precondizione del piano dei Volenterosi è il cessate il fuoco. Zelensky ricorda che per rinunciare alle aree occupate gli ucraini devono votare espressamente «sì». Xml2.corriere.it

