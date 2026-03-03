Zelensky | Putin ha perso l’inverno ma la crisi in Iran può indebolire la difesa ucraina

Il presidente ucraino ha affermato che il presidente russo ha perso l’inverno, ma ha anche evidenziato come la crisi in Iran possa influire sulla capacità di difesa dell’Ucraina. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista a un giornalista del Corriere della Sera. La discussione si concentra sulle dinamiche geopolitiche e sulle sfide attuali che coinvolgono i paesi coinvolti nel conflitto.

Le parole del numero uno ucraino. Nell’intervista concessa a Lorenzo Cremonesi a Corriere della Sera, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affronta con franchezza le possibili ripercussioni della crisi in Medio Oriente sulla guerra in Ucraina, ribadendo al tempo stesso la sua linea dura nei confronti di Mosca. Zelensky giudica “una buona decisione” l’attacco agli obiettivi militari iraniani, sottolineando come l’Iran abbia fornito alla Russia grandi quantità di armi, in particolare droni e missili. Tuttavia, avverte che l’allargamento del conflitto potrebbe creare difficoltà concrete a Kiev: se Stati Uniti e alleati dovessero concentrare le proprie risorse militari in Medio Oriente, l’Ucraina rischierebbe di ricevere meno sistemi di difesa aerea, come i missili per i Patriot. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Zelensky: “Putin ha perso l’inverno, ma la crisi in Iran può indebolire la difesa ucraina” Ucraina, Trump: “Putin ha accettato di non sparare per una settimana”. E’ la tregua del freddo. Ma Zelensky non va a MoscaAvrebbe accettato, Vladimir Putin, la “tregua del freddo”, ossia la proposta di Donald Trump di non sparare per una settimana sull’Ucraina a causa de... Leggi anche: Ucraina, Zelensky: "La Russia ha perso 35.000 soldati a dicembre" Una selezione di notizie su Zelensky: “Putin ha perso l’inverno, ma... Temi più discussi: Intervista a Zelensky: Putin ha perso l'inverno. Ma ora la guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà, ecco perché; Zelensky: 'Putin ha fallito, non ha raggiunto obiettivi di guerra'; L’Onu approva risoluzione su pace in Ucraina, Usa astenuti; Zelensky: Sanzioni Ue prima possibile. Russia: L'operazione continua. Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Non lascerò Donbass a Putin. LIVEIl presidente ucraino al Corriere della Sera: Attaccare gli obiettivi militari iraniani penso sia stata una buona decisione. Gli iraniani producono un mucchio di armi per la Russia. Prima aveva dett ... tg24.sky.it Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Zelensky: «Il conflitto in Iran potrebbe impattare negativamente su nostra difesa»Le notizie di martedì 3 marzo sul conflitto in Ucraina, in diretta. Se le ostilità in Medio Oriente dovessero protrarsi, ha avvertito il leader ucraino, ci saranno ripercussioni sulle forniture di mun ... corriere.it "Putin ha perso l'inverno. Ma la guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà": intervista esclusiva a Zelensky - facebook.com facebook Intervista a Zelensky: «Lasciare il Donbass aprirebbe la via a Mosca. Putin ha perso l’inverno. L’Ue da sola non basta» x.com