Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che, nel mese di dicembre, la Russia avrebbe subito una perdita di circa 35.000 militari. Questa affermazione si inserisce nel contesto delle tensioni e delle dinamiche del conflitto nella regione, evidenziando l'impatto delle operazioni militari e le conseguenze sul fronte russo. Le cifre, non ancora ufficialmente confermate, rappresentano uno dei punti di discussione tra le parti coinvolte.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha perso 35.000 militari a dicembre. “A novembre erano 30.000, e a ottobre 26.000 militari eliminati. L’aumento di queste cifre è il risultato di decisioni giuste”, ha aggiunto. La dichiarazione arriva dopo che i consiglieri per la sicurezza nazionale europei e di altri alleati hanno visitato Kiev per discutere di garanzie di sicurezza e sostegno economico, mentre si intensifica la spinta diplomatica guidata dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "La Russia ha perso 35.000 soldati a dicembre"

