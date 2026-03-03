Zelensky Non lascerò mai il Donbass

Il presidente ha dichiarato che non lascerà mai il Donbass e ha confermato che il prossimo incontro trilaterale con gli Stati Uniti si svolgerà tra il 5 e il 6 marzo, mantenendo la data prevista nonostante l’attacco all’Iran. Ha aggiunto che nessuno ha spostato l’appuntamento, sottolineando l’intenzione di rispettare il calendario stabilito.

