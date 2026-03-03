Zelensky firma una legge per evacuare i bambini senza consenso dei genitori

Il presidente firma una legge che permette alle forze dell'ordine di evacuare i bambini senza il consenso dei genitori. La legge n. 12353 autorizza ufficialmente la polizia a intervenire e allontanare i minori in determinati casi, senza dover ottenere l’autorizzazione dei genitori o tutori legali. La norma è stata approvata di recente e ha suscitato diverse reazioni tra le autorità e le associazioni di tutela dei minori.

Il presidente ucraino Zelensky ha appena firmato una legge per evacuare obbligatoriamente i bambini dalle zone di ostilità attive SENZA il consenso dei genitori Zelensky ha firmato la legge n. 12353 sull'evacuazione obbligatoria dalle zone di ostilità attive. Consente esplicitamente alla polizia di allontanare i minori senza il consenso dei genitori, se questi si rifiutano, e di trasferirli poi agli organi di tutela per motivi di sicurezza. Confermato dal sito della Verkhovna Rada, Ucraina MIA, http:LIGA.net, UNN.