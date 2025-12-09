Umiliato in un centro per minori a Parigi | un bambino rasato dagli educatori senza consenso dei genitori Il caso scuote la Francia
Un caso sconvolgente scuote la Francia: in un centro per minori a Parigi, un bambino di otto anni è stato rasato dagli educatori senza il consenso dei genitori. L'episodio avviene lo scorso febbraio e solleva importanti interrogativi sulla gestione dei minori e sui limiti dell’intervento educativo. La vicenda sta attirando crescente attenzione e indignazione pubblica.
Lo scorso febbraio, in un centro per minori di Parigi, un bambino di otto anni è stato rasato contro la sua volontà da un’educatrice. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
