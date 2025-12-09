Michela Ponzani lo sfregio della storica rossa a Giorgia Meloni | Cambio di regime
L'articolo analizza le dichiarazioni di Michela Ponzani, nota storica, e il suo attacco a Giorgia Meloni, definendolo uno
Michela Ponzani è una storica che non passerà alla storia; perché non dice mai nulla di nuovo né di divergente, è di parte senza avere pensiero laterale. Per me è una corista, nel senso che canta nel gruppo degli intellettuali di sinistra, incapace di assoli ma con stonature logiche importanti. Ci si potrebbe chiedere se è lei che usa il culturame Pd per accreditarsi o se è questo che la arruola per rinforzare le sue terze linee, ma la caratura del personaggio non vale la fatica di sciogliere l’arcano. Nel lungo fine settimana festivo la signora si è esibita al festival romano “Più libri Più liberi”, quello del tentato sabotaggio democratico alla casa editrice di estrema destra “Passaggio al bosco”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
