Michela Ponzani lo sfregio della storica rossa a Giorgia Meloni | Cambio di regime

9 dic 2025

Michela Ponzani è una storica che non passerà alla storia; perché non dice mai nulla di nuovo né di divergente, è di parte senza avere pensiero laterale. Per me è una corista, nel senso che canta nel gruppo degli intellettuali di sinistra, incapace di assoli ma con stonature logiche importanti. Ci si potrebbe chiedere se è lei che usa il culturame Pd per accreditarsi o se è questo che la arruola per rinforzare le sue terze linee, ma la caratura del personaggio non vale la fatica di sciogliere l’arcano. Nel lungo fine settimana festivo la signora si è esibita al festival romano “Più libri Più liberi”, quello del tentato sabotaggio democratico alla casa editrice di estrema destra “Passaggio al bosco”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

