Nuove indiscrezioni indicano che Xiaomi sta preparando il lancio del suo prossimo flagship, con un'attenzione particolare alle capacità fotografiche e all'hardware. La configurazione prevista include una doppia fotocamera da 200 megapixel e il processore Snapdragon 8 Elite Gen 6. Queste informazioni sono state rivelate da leak e si riferiscono a una linea di dispositivi di alta gamma.

nuove indiscrezioni indicano che la prossima generazione di flagship xiaomi sia già al centro dell’attenzione, con una lineup che si concentra su innovazioni fotografiche significative e su un pacchetto hardware di alto livello. l’attenzione è rivolta a quattro modelli della serie 18, tra cui una variante ultra che potrebbe arrivare più avanti nel corso dell’anno. il lancio sembra fissato, almeno per la china, entro l’autunno, con miglioramenti sostanziali sia sul fronte fotografico che su quello prestazionale. il segmento fotocamera si presenta come il punto di forza della nuova gamma: su tutte le unità di sviluppo è previsto un sistema a tripla fotocamera con sensori da 200 MP per la fotocamera principale e per il teleobiettivo periscopico, accompagnati da un sensore ultrawide da 50 MP. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Xiaomi 18 pro leak rivela configurazione dual da 200mp e snapdragon 8 elite gen 6

Xiaomi 18 pro mostra configurazione doppia da 200 mp e snapdragon 8 elite gen 6l’attenzione sul prossimo flagship di xiaomi si concentra su una serie incentrata sulle prestazioni elevate, su una fotocamera di fascia alta e su...

Snapdragon 8 elite gen 6 pro compatibile con memorie vecchiel’orizzonte tecnologico per i chip di punta Qualcomm si prepara a offrire due configurazioni distinte: una versione standard e una versione Pro.

Tutto quello che riguarda Xiaomi 18 pro leak rivela...

Temi più discussi: Galaxy S26 Ultra, il Privacy Display farà scuola? I produttori cinesi ci pensano; Xiaomi porta in Cina le Redmi Buds 8 Lite con ANC e Bluetooth 5.4; Cosa è successo questa settimana in Xiaomi — 22 Febbraio 2026; Secondo quanto è emerso, l'iPhone 18 Pro e l'iPhone 18 Apple entrano nella produzione di prova molto prima del lancio.

Un leak svela la presunta fotocamera di Xiaomi 18Nelle scorse ore in Rete si sono diffuse alcune interessanti anticipazioni sugli smartphone della serie Xiaomi 18 ... tuttoandroid.net

Xiaomi 18 Pro Leak Reveals Powerful Dual 200MP Setup & Snapdragon 8 Elite Gen 6The post Xiaomi 18 Pro Leak Reveals Powerful Dual 200MP Setup & Snapdragon 8 Elite Gen 6 appeared first on Android Headlines. msn.com

Xiaomi ha lanciato i nuovi top di gamma 17 e 17 Ultra, quest'ultimo un "camera phone" con sensore da un pollice e fotocamera Leica da 200MP. Scopri di più sul nostro magazine online https://shorturl.at/0i9o5 #MediaWorld #LetsGo #MWMagazine - facebook.com facebook

I motivi per amare Xiaomi 17 Te li diciamo noi! Qual è la tua specifica preferita x.com