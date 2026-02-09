Snapdragon 8 elite gen 6 pro compatibile con memorie vecchie

Qualcomm annuncia che il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sarà compatibile anche con memorie più vecchie. La società ha svelato due versioni del suo chip di punta: una standard e una Pro. Questo significa che gli smartphone che monteranno queste CPU potranno sfruttare anche moduli di memoria meno recenti, senza dover cambiare tutto l’hardware. La mossa potrebbe facilitare l’adozione del nuovo processore e ridurre i costi per i produttori.

l'orizzonte tecnologico per i chip di punta Qualcomm si prepara a offrire due configurazioni distinte: una versione standard e una versione Pro. quest'ultima integra supporto per memorie di nuova generazione, senza trascurare la possibilità di utilizzare componenti meno recenti per contenere i costi di produzione in un mercato delle memorie particolarmente oneroso. l'obiettivo è fornire opzioni competitive agli opinion leader del settore, mantenendo prestazioni adeguate e margini di costo contenuti. lo snapdragon 8 elite gen 6 pro funziona con standard di memoria più vecchi per contenere i costi.

