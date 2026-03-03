Il prossimo flagship di Xiaomi, il 18 Pro, si distingue per una configurazione con due sensori da 200 MP e il chip Snapdragon 8 Elite Gen 6. Il dispositivo punta a offrire prestazioni elevate grazie a queste specifiche e si concentra su una fotocamera di fascia alta. L'attenzione di appassionati e addetti ai lavori si focalizza su queste caratteristiche hardware.

l’attenzione sul prossimo flagship di xiaomi si concentra su una serie incentrata sulle prestazioni elevate, su una fotocamera di fascia alta e su aggiornamenti hardware significativi. le voci di corridoio indicano un rilancio della linea 18 con quattro modelli e il 18 pro al centro dell’attenzione, grazie a un sistema fotografico dual da 200 MP e al nuovo chipset snapdragon 8 elite gen 6. la presentazione potrebbe avvenire sul mercato cinese in autunno, con l’18 ultra che potrebbe arrivare in seguito rispetto agli altri modelli. il focus tecnologico resta sulla qualità dell’immagine, sull’efficienza energetica e sull’evoluzione del design. fonti affidabili indicano che xiaomi sta sviluppando la serie 18 per il mercato cinese, con una lineup prevista composta da 4 modelli: 18, 18 pro, 18 pro max e 18 ultra. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Xiaomi 18 pro mostra configurazione doppia da 200 mp e snapdragon 8 elite gen 6

