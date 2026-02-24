WWE | Ancora un infortunio nei Vision Bronson Reed si fa male e Jey Uso vola ad Elimination Chamber

Bronson Reed si è infortunato durante un allenamento, causando la cancellazione della sua partecipazione a un evento importante. La sua caduta, che ha causato un forte impatto sulla stable The Vision, ha portato alla sostituzione immediata di Jey Uso, che ha deciso di volare a Elimination Chamber per coprire il vuoto lasciato. La squadra si trova ora a dover affrontare una fase di incertezza, mentre i fan aspettano aggiornamenti sulle prossime mosse.

“Ne resterà soltanto uno”, sembra questo il triste motto che accompagna la stable The Vision. Dopo l’infortunio di Seth Rollins era stato Bron Breakker a “usurparlo” e prendere il suo posto come leader della stable, ma qualche settimana fa, proprio all’inizio della Road to WrestleMania, si è procurato un’ernia sollevando il tavolo di commento e salterà diversi mesi. Questa notte la sorte avversa è toccata a Bronson Reed, impegnato nell’ultimo match di qualificazione per Elimination Chamber contro Jey Uso e The Original Grande Americano. Ultimo posto a Jey. Ultimo posto in palio quindi, questa notte a Raw, per unirsi a Randy Orton, LA Knight, Je’Von Evans, Trick Williams e Cody Rhodes. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net WWE: I piani creativi per CM Punk ad Elimination Chamber 2026La WWE sta pensando a un match tra CM Punk e Finn Balor per il titolo mondiale durante Elimination Chamber 2026. WWE: Ora è ufficiale, ecco chi sfiderà CM Punk ad Elimination ChamberQuesta mattina è arrivata la notizia ufficiale: CM Punk affronterà Finn Balor a Elimination Chamber, l’evento che si terrà a Chicago. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Cinque match che la WWE dovrebbe prenotare per Wrestlemania 2026; Stato dell'infortunio di Kevin Owens e aggiornamenti sul suo ritorno in WWE; WWE: Seth Rollins e Bron Breakker obiettivo WrestleMania 42; Rhea Ripley mostra un infortunio grave dopo un intenso match a WWE SmackDown. Grave infortunio per Bronson Reed a WWE Raw: salterà WrestleMania 42!Avvenimento shock a WWE Raw: grave infortunio per Bronson Reed durante il suo match contro Jey Uso ed El Grande Americano ... generationsport.it Una popolare stella della WWE condivide un importante aggiornamento sulle sue condizioni di infortunioChelsea Green condivide un aggiornamento incoraggiante sulla sua convalescenza, rivelando che la sua caviglia sta guarendo più velocemente del previsto. worldwrestling.it Questa notte a Raw, LIV MORGAN sceglierà quale campionessa affrontare a WrestleMania. Avremo inoltre due match di qualificazione ad Elimination Chamber: --- Raquel Rodriguez vs. Iyo Sky vs. Kairi Sane --- Bronson Reed vs. Jey Uso vs. Original El Gran - facebook.com facebook