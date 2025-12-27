WWE | La Vision aprirà Raw di lunedì Theory sfida una leggenda

La puntata di Raw in programma lunedì sera si arricchisce di nuovi contenuti annunciati dal General Manager Adam Pearce Austin Theory sfida Rey Mysterio dopo l’attacco della scorsa settimana. Il General Manager di Raw, Adam Pearce, ha aggiornato la card della puntata del 29 dicembre con un nuovo match e un segmento di apertura. Austin Theory, nuovo membro della Vision, affronterà Rey Mysterio in un incontro singolo. La sfida arriva come seguito diretto degli eventi della scorsa settimana, quando Theory e Bronson Reed hanno sconfitto CM Punk e Mysterio nel main event. Durante quel match, Theory ha colpito Rey Mysterio con un curb stomp, gesto che ha evidentemente posto le basi per questo confronto diretto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

