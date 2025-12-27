WWE | La Vision aprirà Raw di lunedì Theory sfida una leggenda
La puntata di Raw in programma lunedì sera si arricchisce di nuovi contenuti annunciati dal General Manager Adam Pearce Austin Theory sfida Rey Mysterio dopo l’attacco della scorsa settimana. Il General Manager di Raw, Adam Pearce, ha aggiornato la card della puntata del 29 dicembre con un nuovo match e un segmento di apertura. Austin Theory, nuovo membro della Vision, affronterà Rey Mysterio in un incontro singolo. La sfida arriva come seguito diretto degli eventi della scorsa settimana, quando Theory e Bronson Reed hanno sconfitto CM Punk e Mysterio nel main event. Durante quel match, Theory ha colpito Rey Mysterio con un curb stomp, gesto che ha evidentemente posto le basi per questo confronto diretto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche: WWE: Austin Theory nella Vision? I piani (forse) scartati per l’ex pupillo di Vince McMahon
Leggi anche: WWE: Paul Heyman voleva Austin Theory nella Vision per proteggere i big
Il prossimo Brock Lesnar lascia intendere un ritorno in WWE con The Vision: "See you soon" - Brock Lesnar lascia intendere un possibile ritorno alla WWE mentre "The Vision" guadagna slancio e i fan attendono con ansia la sua prossima mossa. worldwrestling.it
La superstar della WWE si proclama leader di "The Vision" - Austin Theory ha mandato un brivido lungo la schiena dei fan di WWE Raw quando ha fatto un passo avanti annunciando di essere il nuovo leader di The Vision. worldwrestling.it
Brock Lesnar ditches The Vision member after WWE RAW - Brock Lesnar's recent actions left the WWE Universe wondering whether The Vision is on the same page ahead of Survivor Series. sportskeeda.com
