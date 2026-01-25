WWE | Instagram tradisce AJ Styles il match con GUNTHER potrebbe essere l’ultimo

Recenti indiscrezioni sui social hanno sollevato nuove ipotesi sul futuro di AJ Styles, coinvolto in un possibile addio alla WWE. Una Instagram Story di Shinsuke Nakamura, successivamente rimossa, ha fatto pensare a un possibile ritiro dell’atleta, che potrebbe uscire dal ring dopo il match con GUNTHER. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i fan, alimentando dubbi sul destino di Styles e sul suo prossimo impegno professionale.

AJ Styles aveva già fatto pace con l'idea del ritiro mesi fa, almeno stando a quanto rivelato da Shinsuke Nakamura in una Instagram Story poi cancellata, che sta facendo impazzire il web. Styles affronterà GUNTHER alla Royal Rumble 2026 in un match con stipulazione di fine carriera: in caso di sconfitta, AJ dirà addio al wrestling per sempre. Molti fan pensavano che fosse solo una trovata drammatica, ma le parole di Nakamura cambiano completamente il quadro. Nakamura rivela il possibile ritiro di AJ Styles prima della Royal Rumble. La rivelazione arriva da un'annotazione di diario scritta da Nakamura e pubblicata dopo il loro match al Saturday Night's Main Event di Ieri sera.

