WWE | Dominik Mysterio fuori da un live event dopo l’infortunio alla spalla in AAA
Dominik Mysterio è stato rimosso da un live event WWE del 26 dicembre a Baltimora per precauzione, dopo il recente e reale infortunio alla spalla subito durante AAA Guerra de Titanes in Messico. Dominik fuori dal live event WWE. Ringside News riporta che Dominik Mysterio è stato ufficialmente tolto dalla card del live event WWE del 26 dicembre a Baltimora, alimentando le preoccupazioni sul suo stato fisico.? La decisione arriva pochi giorni dopo il main event di AAA Guerra de Titanes a Guadalajara, dove Dominik ha riportato un infortunio alla spalla in seguito a un DDT eseguito dal padre Rey Mysterio, lasciandolo quasi incapace di muovere il braccio mentre lasciava il ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
