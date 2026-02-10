Dominik Mysterio sempre più vicino al ritorno in WWE

Dominik Mysterio si prepara a tornare in WWE. Dopo diversi mesi lontano dal ring a causa di un infortunio, il wrestler potrebbe tornare già nelle prossime settimane. La sua assenza si sente, e i fan aspettano di rivederlo in azione. La sua presenza in WWE si fa più vicina, e i dettagli sul suo ritorno restano ancora da definire.

Dominik Mysterio potrebbe tornare sul ring in breve tempo, dopo un infortunio che lo tiene fuori dal quadrato dal 20 dicembre. Nonostante la recente riconquista dell'Intercontinental Championship il 29 novembre, non ha ancora difeso il titolo dall’infortunio e l’evoluzione della situazione dipende dall’autorizzazione medica. In attesa di una definizione, il personaggio resta presente agli spettacoli sia della WWE sia della AAA, rimanendo al centro di storyline in corso che potrebbero trasformarsi con un evento di grande richiamo. Nell’epoca recente, la lineup AAA su FOX ha alimentato l’interesse: nell’episodio del 7 febbraio, Dominik è stato sfidato da Hijo del Vikingo per elevare la posta in vista del AAA Mega Championship in programma per il 14 marzo a Rey de Reyes. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dominik Mysterio potrebbe tornare in WWE già questa sera.

Dominik Mysterio potrebbe tornare presto in WWE.

