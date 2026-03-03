In occasione del World Wildlife Day, si evidenzia la crescente preoccupazione per la tutela degli animali e degli ecosistemi minacciati da pratiche umane dannose. Organizzazioni e enti ambientali lanciano l’allarme sulla riduzione delle specie e sulla distruzione degli habitat naturali, sottolineando l’urgenza di intervenire per preservare la biodiversità e mantenere l’equilibrio del pianeta.

La biodiversità e l'equilibrio del pianeta sono una priorità, soprattutto in un'epoca in cui il surriscaldamento globale e l'inquinamento li stanno mettendo a dura prova. Il World Wildlife Day 2026 viene celebrato il 3 marzo di ogni anno e rappresenta un appuntamento fondamentale a livello globale per ricordare l’importanza della conservazione della fauna e della flora selvatiche. Non sono solo gli animali e le piante più comuni e conosciuti a meritare attenzione e rispetto. Ogni tassello della natura sulla Terra è importante e merita di essere preservato. Questa giornata è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Animali ed ecosistemi a rischio, allarme e soluzione del World Wildlife Day

Allarme alimentare: oltre 130 lotti di crocchette per animali richiamati per rischio contaminazioneIl Ministero della Salute ha attivato un ampio richiamo di crocchette per cani e gatti, coinvolgendo 135 lotti prodotti dal marchio Colella.

Udito a rischio per 1 mld di giovani, le iniziative di Amplifon nel World Hearing Day(Adnkronos) – Nel mondo oltre 1,5 miliardi di persone (che saliranno a 2,5 miliardi entro il 2050) convivono con un calo dell'udito, con oltre 1...

Tutto quello che riguarda World Wildlife Day

Temi più discussi: Oltre 4mila le specie vittime di commercio illegale nel mondo; World Wildlife Day 2026, la fauna è sotto assedio: il business globale dei crimini ambientali vale miliardi; WWF: Leggi più efficaci per fermare i crimini contro la natura; L’orrore dell’uomo sulla natura: 4.000 specie sacrificate al mercato nero (LE FOTO).

World Wildlife Day. Un milione di specie in pericolo, con il collasso degli ecosistemiAlla fine degli anni Venti del secolo scorso nel parco Usa di Yellowstone i lupi erano praticamente scomparsi, decimati dai cacciatori. In assenza dei lupi l'intero ecosistema di Yellowstone perse il ... huffingtonpost.it

World Wildlife Day, il report di Legambiente: Natura selvatica a rischioNella Giornata mondiale della fauna selvatica, l'associazione ambientalista sottolinea l'importanza del contributo di tecnologia e innovazione, preziose alleate nel monitoraggio e tutela delle specie ... tg24.sky.it

3 marzo – Giornata Mondiale della Fauna Selvatica Oggi si celebra il World Wildlife Day, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per ricordarci una cosa semplice ma enorme: la natura non è uno sfondo. È casa. Ogni anno questa giornata ci invita a fe - facebook.com facebook

Domani è il World Wildlife Day In occasione di questa ricorrenza abbiamo pubblicato un nuovo report sui crimini di #natura: secondo l'UNDOC sono oltre 4.000 le specie vittime del commercio illegale globale, ma qualcosa, almeno in Italia, si sta muovendo x.com