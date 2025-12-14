Operazione Thunder | così l'Interpool ha recuperato quasi 30 mila animali dal traffico illegale

L'Operazione Thunder, condotta da Interpol e dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane, ha rappresentato un intervento senza precedenti nel contrasto al traffico illegale di animali. Grazie a questa operazione globale, sono stati sequestrati circa 30 mila animali vivi, evidenziando l'importanza di azioni coordinate e di vasta portata per proteggere la biodiversità e combattere il crimine internazionale.

