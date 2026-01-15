La leggenda MLB Jorge Posada entra a far parte dello staff dell’Italia per il World Baseball Classic 2026

Jorge Posada, ex star della Major League Baseball, entra nello staff dell’Italia per il World Baseball Classic 2026. La sua presenza rappresenta un’importante opportunità di crescita per la nazionale azzurra, grazie alla sua esperienza e competenza nel mondo del baseball. L’ingresso di Posada rafforza il progetto italiano, puntando a migliorare le performance e a promuovere lo sviluppo del baseball nel nostro paese.

Colpo incredibile per il “Batti e Corri” azzurro: Jorge Posada, leggenda assoluta della MLB, entra a far parte dello staff dell’Italia per il World Baseball Classic 2026. A renderlo noto è stata la FIBS con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Posada, sarà uno dei coach di riferimento, del gruppo tecnico coordinato da Francisco Cervelli. Ricevitore da urlo nella Major League Baseball, il portoricano classe 1970 ha vinto 5 volte le World Series (1996, 1998, 1999, 2000 e 2009) vestendo dal 1995 al 2011 la maglia dei mitologici New York Yankees. Statistiche pazzesche quelle del catcher, che è stato anche compagno di squadra dello stesso Cervelli: 1829 partite di MLB, con una media battuta di. 🔗 Leggi su Oasport.it

