Meteo Lombardia e Milano pioggia alternata a sole | assaggio primaverile fino al weekend di San Valentino

Un’onda di pioggia e sole si alterna in Lombardia e a Milano, con il cielo che cambia spesso nel corso della settimana. Le previsioni indicano che fino al weekend di San Valentino, il tempo resterà instabile, con fronti depressivi in movimento da ovest e nordovest che portano temporali brevi e momenti di schiarite. Le temperature sono tipiche di una primavera anticipata, e il clima mutevole potrebbe continuare anche nei prossimi giorni.

Milano, 10 febbraio 2026 – Sarà una settimana all'insegna del tempo variabile, quella che si concluderà domenica 15 febbraio, con veloci fronti depressionari che si muoveranno da ovestnordovest e attraverseranno la nostra regione. Questa situazione si tradurrà in un tempo quasi primaverile con brevi fasi piovose alternate a giornate asciutte e soleggiate si protrarrà fino al weekend di San Valentino. Le temperature, specie nei valori massimi, si porteranno al di sopra dei 10-12°C con punte fino ai 14-15°C di venerdì, valori decisamente superiori alle medie stagionali. Deboli nevicate solo a quote di media montagna, oltre 1000-1500m di altitudine.

