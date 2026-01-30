Il fine settimana si presenta all’insegna della pioggia e del vento forte. Una perturbazione atlantica sta portando maltempo su Sud e Isole, con piogge diffuse e raffiche che aumentano di intensità. Le previsioni di Meteo POP segnalano che un’area di bassa pressione continuerà a muoversi nel Mediterraneo centrale, mantenendo le condizioni instabili anche nei prossimi giorni.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Una nuova area di bassa pressione interesserà il Mediterraneo centrale nel fine settimana. Attese precipitazioni diffuse su Sicilia, Sardegna ed Estremo Sud, con venti sostenuti, mari agitati e temperature nella norma. La circolazione atmosferica sul Mediterraneo centrale continua a essere influenzata da una sequenza di perturbazioni atlantiche che mantengono condizioni di instabilità diffusa su diverse aree del Paese. Anche il weekend tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio sarà caratterizzato dal passaggio di un nuovo sistema perturbato, con effetti più evidenti sulle regioni meridionali e sulle Isole maggiori.

© Retemeteoamatori.it - Meteo weekend 31 gennaio – 1 febbraio: perturbazione atlantica con piogge su Sud e Isole, vento in rinforzo

Il meteo a Reggio Calabria si prepara a un cambiamento nel fine settimana, con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica.

Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, la Toscana sarà interessata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge sparse e un vento in rinforzo.

