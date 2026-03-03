We Will Rock You | Queenmania insieme a Katia Ricciarelli sul palco del Cilea

Il 1° giugno alle 21 il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ospiterà un concerto con Queenmania e Katia Ricciarelli. La serata vedrà sul palco i gruppi dedicati ai Queen e la famosa soprano italiana, pronta a esibirsi in un evento che attirerà molti appassionati. L’evento si svolgerà in un teatro di grande prestigio e prevede un mix di musica e canto dal vivo.

Il prossimo 1° giugno alle ore 21 il prestigioso Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ospiterà un evento destinato a lasciare il segno: sul palco arriveranno i Queenmania insieme alla straordinaria Katia Ricciarelli per una serata che promette emozioni intense e grande spettacolo.