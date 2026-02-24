Sanremo 2026 Katia Ricciarelli polemica prima del Festival | Tutto molto strano

Katia Ricciarelli ha criticato il modo in cui viene organizzato il Festival di Sanremo 2026, accusando cambi improvvisi e decisioni poco chiare. La cantante ha espresso dubbi sulla gestione dell’evento, sottolineando che alcuni aspetti sembrano poco trasparenti. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione di molti, creando un fermento tra gli appassionati. La discussione si concentra sulle modalità di preparazione e sulle scelte fatte finora dall’organizzazione.

Il Festival di Sanremo 2026 non è ancora entrato nel vivo delle sue esibizioni, eppure le polemiche non accennano a placarsi. Dopo settimane di attese, anticipazioni e tributi annunciati, una nuova voce si alza contro l’organizzazione della kermesse. A finire sotto i riflettori questa volta è Katia Ricciarelli, che nelle ultime ore ha espresso apertamente il proprio disappunto per alcune scelte legate alla prima serata della manifestazione. L’apertura ufficiale di martedì 24 febbraio sarà infatti segnata da un momento particolarmente simbolico: un omaggio a Pippo Baudo, figura storica della televisione italiana e volto indissolubilmente legato proprio al Festival. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, Katia Ricciarelli, polemica alla vigilia del Festival: “Tutto molto strano”Katia Ricciarelli solleva una polemica prima dell'inizio di Sanremo 2026, attribuendo la sua preoccupazione a comportamenti che definisce poco chiari.

Polemica a Sanremo 2026: Katia Ricciarelli furiosa, esclusa dal tributo a Pippo BaudoKatia Ricciarelli si mostra furiosa perché non è stata inclusa nel tributo a Pippo Baudo a Sanremo 2026.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Mi sarei aspettata un invito, Katia Ricciarelli non sarà a Sanremo 2026 per ricordare Pippo Baudo; Sanremo 2026, Katia Ricciarelli: Non ho bisogno di inviti ma con me su Pippo troppa omertà; Sanremo 2026 al via con polemica, Katia Ricciarelli: 18 anni di vita con Baudo non contano?; Sanremo 2026, Katia Ricciarelli: Mi sarei aspettata un invito per ricordare Pippo Baudo.

Sanremo 2026 al via con polemica, Katia Ricciarelli: 18 anni di vita con Baudo non contano?Katia Ricciarelli commenta il mancato invito a Sanremo 2026 per ricordare Baudo: 18 anni di vita con Pippo sono sciocchezze che non contano ... dilei.it

Sanremo 2026: Katia Ricciarelli esclusa dall'omaggio a Pippo BaudoKatia Ricciarelli non parteciperà al Festival di Sanremo 2026, evento che quest'anno dedicherà un omaggio a Pippo Baudo. L'ex moglie del celebre conduttore ha appreso la notizia con dispiacere, dichia ... it.blastingnews.com

#KatiaRicciarelli sul #FestivaldiSanremo in onore di #PippoBaudo:”Mi aspettavo un invito” Questa sera prenderà il via la 76esima edizione del Festival di Sanremo che si aprirà all’insegna del ricordo di Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto. Per l’occa - facebook.com facebook