ppp amore e lotta lo spettacolo su pasolini in scena sul palco del teatro cilea

Dopo un intenso e acclamato tour nazionale, PPP Amore e Lotta torna a casa, nella sua città di produzione, Reggio Calabria. Un ritorno necessario e simbolico per uno spettacolo che ha attraversato l’Italia interrogando la memoria di Pier Paolo Pasolini e che ora approda nuovamente nel luogo da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

